POL-GS: Polizeistation Braunlage: Sachbeschädignung an PKW

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 26.08.2020 und Samstag, dem 29.08.2020 beschädigt ein bislang Unbekannter einen, an der Neuen Straße in Braunlage parkenden PKW Suzuki Swift, indem er der Fahrertür des Suzuki einen 29 cm langen tiefen Kratzer mittels unbekannten spitzen Gegenstandes zufügt. Hinweise zur Tat erbittet die Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260.

Am Samstag, dem 29.08.2020 befährt ein PKW Porsche gegen 06.15 Uhr die Bundesstraße 4 aus Richtung Hohegeiß kommend, in Rtg.Braunlage, als plötzlich in Höhe des ehemaligen Parkplatzes Kesselberg ein Wildschein die Fahrbahn quert. Es kommt zum Zusammenstoß. Am PKW Porsche entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro. Das Wildschwein läuft nach dem Zusammenstoß unbeeindruckt weiter und wird trotz Nachsuche nicht gefunden.

