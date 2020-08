Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 30.08.20

Goslar (ots)

Kennzeichenmissbrauch

Am Mittwoch Nachmittag wurde in der Langen Straße ein Pkw Fiat festgestellt, an welchem entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Bei Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Kennzeichen vor der Entstempelung für einen anderen Pkw ausgegeben waren. Der 31-jährige Beschuldigte konnte ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs.

Diebstahl

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden aus einem Pkw VW auf einem Parkplatz in der Straße "Am Wilhelmsplatz" mehrere Gegenstände wie die Batterie, ein Überbrückungskabel und Fußmatten entwendet. Der entstandene Schaden wird mit ca. 200 Euro beziffert Hinweise zum bislang unbekannten Täter bitte an die Polizei Seesen ( 05381/9440 ).

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am Donnerstag, gegen Mitternacht, kam es in der Seesener Innenstadt aufgrund von Familienstreitigkeiten zu einem Einsatz durch Polizeibeamte der Polizei Seesen und Goslar. Ein 58-jähriger Seesener sollte der ehelichen Wohnung verwiesen werden, womit er sich nicht einverstanden zeigte. Er trat daraufhin mehrfach in Richtung der eingesetzten Beamten und trifft einen Polizisten am Oberschenkel. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unterschlagung

eine 86-jährige Seesenerin zeigte bei der Polizei Seesen an, dass eine von ihr verliehene Mikrowelle nicht zurück gegeben worden sei. Die 52-jährige Beschuldigte, ebenfalls aus Seesen, bestritt die Tat. Entstandener Schaden beträgt 99 Euro.

Wechselseitige Körperverletzungen

Am Samstag, gegen Mittag, kam es im Innenstadtbereich zu wechselseitigen Körperverletzungen. Die beiden Kontrahenten, ein 29-jähriger und ein 23-jähriger, beide aus Seesen, gerieten in Streit und verletzten sich hierbei gegenseitig leicht. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hausfriedensbruch

In einem Seesener Verbrauchermarkt in der Braunschweiger Str. kam es am Samstag Abend zu einem Hausfriedensbruch durch einen 48-jährigen Mann aus Seesen. Dieser weigerte sich, trotz mehrfacher Aufforderung durch einen Mitarbeiter, den Markt zu verlassen. Hintergrund war, dass der hier Beschuldigte den Markt ohne Schutzmaske betreten hatte und nicht bereit war, seine ärztliche Ausnahmegenehmigung vorzuzeigen.

