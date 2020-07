Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW-Brand

Winkelbach (ots)

Am Dienstag, den 14.07.2020, gegen Mittag, geriet ein an der B8 bei Winkelbach befindlicher PKW in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Offenbar wurde das Feuer durch einen Kabelbrand im Motorraum verursacht. Es wurde niemand verletzt.

