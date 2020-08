Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizei Goslar von Freitag, 28.08.2020, 12:00 Uhr bis Samstag, 29.08.2020, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Freitag, 28.08.2020

Raubüberfall auf Postfiliale

Unmittelbar vor Ladenschluss betritt eine männliche Person eine Jürgenohler Postfiliale. Sie geht gezielt in den Kassenbereich, öffnet diese mit Tastendruck und erbeutet daraus nach ersten Schätzungen zwischen 8000,- und 10.000,- EUR. Der eingreifende Betreiber wird sofort mit einem Pfefferspray oder ähnlich wirkenden Substanz ins Gesicht gesprüht. Dennoch versucht er mit seiner Ehefrau, den dreisten Täter festzuhalten. Das so entstandene Gerangel verlagert sich vor das Geschäft. Hierbei verliert der Täter einen Schuh sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Er kann sich losreißen und flüchtet fußläufig vom Tatobjekt in Richtung Marienburger Straße. Hierbei lässt er ein Fahrrad unmittelbar vor dem Geschäft zurück. Ein Zeuge nimmt die Verfolgung auf, kann den flüchtigen Täter jedoch nicht mehr fassen.

Eine Zeugenbefragung vor Ort ergibt, dass sich der Täter schon seit längerer Zeit im Nahbereich des Tatobjekts aufgehalten habe. Gelegentlich soll er auch durch die Scheibe des Geschäftes geschaut haben.

Durch die Tat werden der Betreiber mittels Pfefferspray o. ä. und seine Frau durch einen Sturz bei dem Gerangel vor dem Geschäft verletzt. Die Ehefrau zieht sich hier eine Schürfwunde am linken Ellenbogen zu. Ob das Geschäft zeitnah wieder geöffnet werden kann, stand am gestrigen Freitag aufgrund der Kontamination mit dem eingesetzten Mittel noch nicht fest.

Der männliche Täter wird von Zeugen folgendermaßen beschrieben:

- ca. 25 - 30 Jahre alt - ca. 170 - 175 cm groß - kurze, schwarze Haare - dunkler Teint - 3-Tage-Bart - schwarze Jogginghose mit gelben/-m Streifen an der Hosennaht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter (0 53 21) 339-0 entgegen.

Fehlender Versicherungsschutz

Am Freitag Abend wird im Goslarer Stadtteil Georgenberg ein 23jähriger Goslarer festgestellt, der dort mit einem E-Scooter fuhr. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der notwendige Versicherungsschutz für dieses Fahrzeug fehlt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gem. des Pflichtversicherungsgesetzes eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

