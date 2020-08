POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg bis Samstag, 29.08.2020, 09.00 Uhr

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall auf Parkplatz Freitag, 28.08.2020, 12.35 Uhr Bad Harzburg, Ilsenburger Straße, Ärztezentrum Beim Ausparken stieß eine 64-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Ärztezentrums gegen einen anderen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden von insgesamt 1500,-Euro

Körperverletzung unter Eheleuten Freitag, 28.08.2020, 21.40 Uhr Bad Harzburg, Ilsenburger Straße Zwischen einem Ehepaar, 65 (m) und 61(w) Jahre alt, kam es in der gemeinsamen Wohnung zu Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf dieser Streitigkeiten würgte der Ehemann seine Frau am Hals. Diese wiederum fügte ihrem Ehemann eine Kratzwunde zu. Der Streit wurde durch die eingesetzten Beamten geschlichtet und es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung sowohl gegen den Ehemann wie auch dessen Frau eingeleitet.

Körperverletzung Freitag, 28.08.2020, 23.00 Uhr Bad Harzburg, Harlingerode In der Wohnung einer 35-jährigen Harlingeröderin kam es zu Streitigkeiten mit ihrem 32-jährigen Freund. Der Freund warf mehrere Glasflaschen in Richtung seiner Freundin. Diese wurde dadurch verletzt und zog sich u.a. Schnittwunden und eine leichte Gehirnerschütterung zu. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei gab die 35-Jährige an, dass sie ihren Freund während der Streitigkeiten mit einem Messer verletzt habe. Dieser hatte eine oberflächliche Schnittverletzung an einem Arm. Die 35-Jährige wurde durch einen Rettungswagen dem Krankenhaus Goslar zugeführt, wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen wurde. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

