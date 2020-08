Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unfall im Parkhaus Gutenbergstraße - Polizei sucht Zeugen

Goslar (ots)

Bereits am vergangenen Sonnabend ereignete sich in der Gutenbergstraße in Goslar, im dortigen Parkhaus, ein Unfall, der von einem Zeugen beobachtet wurde.

Gegen 13.15 Uhr, war ein silberner Pkw Lada, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, gegen einen neben ihm parkenden goldfarbenen Citroen Picasso gestoßen und beschädigte diesen dadurch. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der Zeuge hatte daraufhin am geschädigten Fahrzeug eine Nachricht mit Hinweisen zum Verursacher hinterlassen.

Die Polizei Goslar bittet diesen Zeugen, sich unter der Rufnummer 05321 / 339-0 zu melden.

