POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Anzeige wegen Trickbetrug:

Eine 78jähre Bad Harzburg meldete sich am 27.08.2020 bei der Polizei um eine Anzeige zu machen. Sie hatte zwischen dem 19.08.2020 und 27.08.2020 wiederholt einen Anruf erhalten und dabei wurde ihr mitgeteilt, dass sie Gewinnerin eines Preisausschreibens sei und einen 5-stelligen Geldbetrag gewonnen habe. Die 78jährige wurde in ein Gespräch über Einzelheiten des Gewinnverfahrens verwickelt und dann habe man sie aufgefordert sogenannte Google Play Karten für mehrere Hundert Euro zu besorgen und die Codes an den Anrufer zu übermitteln. Nach der Herausgabe und der anschließenden Aktivierung der Codes wurde sie misstrauisch und wandte sich an die Polizei. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen, kostenpflichte Telefonnummern anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.

Verkehrsunfall am Freitag, den 28.08.2020, 01.05 Uhr:

Die 42jährige Fahrerin eines Opel Corsa wollte mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz neben der Rohkammallee rückwärts aus der Parkbox ausparken. In diesem Moment kam ein BMW aus Richtung der Zufahrt und wollte vorbeifahren, so dass es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Durch den Anstoß verlor der 46jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte auf die anschließende Grünfläche. Hier blieb das Fahrzeug stehen und war nicht mehr fahrbereit, so dass der BMW geborgen und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von insgesamt schätzungsweise 15400 Euro.

