Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim, Pressebericht v. 28.08.2020

Goslar (ots)

Unfall mit 6000 Euro Schaden

Am Do., 27.08.2020, 16.55 Uhr, fuhr eine 48-jährige Frau aus Wolfshagen mit ihrem Pkw Fiat aus einem Grundstück auf die Straße Im Tölletal. Hierbei übersah sie den Pkw Skoda einer 44-jährigen Frau aus Salzgitter, welche die Straße in Richtung Langelsheim befuhr. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca 6000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell