Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Kleefeld

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Ausgehobene Gullideckel

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Samstag, den 04.04.2020, auf Sonntag, den 05.04.2020, hoben Unbekannte auf einer Strecke von ca. 100 Metern insgesamt sieben Gullydeckel in der Straße Kleefeld aus. Hierbei wurden nicht nur vier kleinere Gullydeckel am Fahrbahnrand ausgehoben, sondern auch drei größere runde Schachtdeckel, die sich mittig der Fahrbahn befanden. Durch die entstandenen Löcher und die achtlos weggelegten Deckel / Abdeckungen wurden gefährliche Hindernisse für den Straßenverkehr bereitet. Zum Glück kam niemand zu Schaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell