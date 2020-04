Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße/Einbruch in Geschäft

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4001466

Unbekannte sind in ein Geschäft an der Weseler Straße in Buldern eingebrochen. Zwischen Freitag (18 Uhr) und Samstag (6.30 Uhr) warfen die Täter eine Fensterscheibe ein. Sie nahmen Bargeld mit. Die Polizei geht von einem Zusammenhang mit diversen Einbrüchen in der Stadt Dülmen aus. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

Ursprungsmeldung:

In zwei Geschäfte an der Münsterstraße sind Unbekannte eingebrochen. Beim ersten schlugen sie zwischen Samstag (18 Uhr) und Sonntagmorgen (7.15 Uhr) eine Schaufensterscheibe ein. Beim anderen schlugen die Täter zwischen Donnerstag (20 Uhr) und Sonntag (10 Uhr) die Scheibe der Eingangstür ein. In diesen Fällen ist noch nicht klar, was die Täter mitgenommen haben.

Auch an der Marktstraße sind Unbekannte in ein Geschäft eingebrochen. Zwischen Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (8.10 Uhr) schlugen sie die Fensterscheibe ein und stahlen Bargeld. Die Polizei geht bei den Einbrüchen von einem Zusammenhang aus.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell