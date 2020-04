Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Marienplatz/ Erfolgreicher und gescheiterter Einbruch

Coesfeld (ots)

In Appelhülsen gelang es Tätern nicht, in einen Kindergarten am Marienplatz einzubrechen. Zwischen Donnerstag (16.30 Uhr) und Samstag (9 Uhr) versuchten sie, die Eingangstür aufzuhebeln.

Durch Manipulationen an einer Fensterscheibe gelangten Täter in ein Pfarrbüro am Marienplatz. Sie durchwühlten die Möbel. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht derzeit nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (16 Uhr) und Samstag (10.30 Uhr). Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell