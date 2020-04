Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L580/Rettungshubschrauber fliegt Motorradfahrer ins Krankenhaus

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntag (5.4.20) ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Gronau zugezogen. Er befuhr gegen 15.35 Uhr die L580 aus Darfeld kommend in Richtung Billerbeck. Rund 300 Meter hinter der Weißenburg kam er ausgangs einer Rechtskurve von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell