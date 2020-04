Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grimpingstraße/Einbruch in Praxis

Coesfeld (ots)

Nchtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4001377

Unbekannte sind in eine Praxis an der Grimpingstraße eingebrochen. Zwischen Sonntag (12.30 Uhr) und Montag (7.45 Uhr) schlugen die Täter eine Scheibe ein. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen sie nichts mit. Die Polizei zählt diesen Einbruch zu weiteren, die am Wochenende in Coesfeld stattgefunden haben. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter 02541-140 bei der Polizei in Coesfeld melden.

Ursprungsmeldung:

Ab Freitagabend kam es über das ganze Wochenende zu Einbrüchen und Aufbrüchen in der Coesfelder Innenstadt.

Aufgebrochen haben Unbekannte den Briefkasten einer Bank an der Münsterstraße. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (16 Uhr) und Samstag (10.10 Uhr). Die Polizei hat den Inhalt sichergestellt.

Tätern gelang es nicht, in eine Arztpraxis am Südring einzubrechen. Zwischen Freitag (17.15 Uhr) und Samstag (9.50 Uhr) missglückte der Versuch die Eingangstür aufzuhebeln.

Zwischen Freitag (20 Uhr) und Samstag (8.45 Uhr) haben unbekannte Täter versucht, eine Tür zu einem Lebensmittelmarkt an der Süringstraße aufzuhebeln.

Indem Unbekannte ein Fenster aufbrachen, gelangten sie in eine Pizzeria an der Süringstraße. Ob die Täter beim Einbruch zwischen Samstag (22 Uhr) und Sonntagmorgen (8.10 Uhr) etwas mitgenommen haben, ist derzeit nicht bekannt.

Wer am Sonntag (8 Uhr) einen Automaten in der Pfauengasse aufgebrochen hat, ist derzeit nicht klar. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Von Zusammenhängen zwischen allen Taten wird ausgegangen.

Die Polizei in Coesfeld hofft auf Zeugen, die Hinweise geben können. Sie sollen sich unter 02541-140 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell