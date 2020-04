Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, L874/Geschwindigkeitsmessung der Polizei

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am Samstag (4.4.20) in der Nottulner Bauerschaft Stevern (L874) kontrolliert, wer sich nicht an die Geschwindigkeit hält. Rund 900 Fahrzeuge kamen an der Messstelle vorbei. 185 Fahrer hielten sich nicht an die erlaubten 50 Stundenkilometer, davon waren 52 Motorradfahrer. 159 müssen ein Verwarngeld zahlen, 26 erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

