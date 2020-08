Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 29.08.2020

Goslar (ots)

Diebstahl eines Fahrrades

U.T. entwendeten am 28.08.2020, zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr, ein rotfarbenes Herrenmountainbike des Herstellers "Ghost". Das MTB befand sich zuvor in einem seperaten Abstellraumm eines Mehrfamilienhauses in der Marie-Hedwig-Straße in Clausthal-Zellerfeld. Der Wert des MTB wird mit ca. 800,- Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz unter der Telefonnr.: 05323/94110-0

- i.A. Bartels, POK -

