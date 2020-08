Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Goslar (ots)

In der Nacht zum Sonntag, dem 30.08.2020 befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Bundesstraße 4 aus Richtung Bad Harzburg kommend, in Richtung Torfhaus. In Höhe der Bastesiedlung wird die bis dahin zweispurige Fahrbahn aufgrund der vorhandenen Versuchsmarkierungsfelder mittels Verkehrszeichen, sowie Warnbaken mit Nissenleuchten auf eine Fahrbahn verengt. Dies übersieht der Beteiligte wohl und fährt in die Baken. Hierbei werden fünf Warnbaken, sowie vier Nissenleuchten zum Teil erheblich beschädigt, bzw. zerstört. Obwohl das verursachende Fahrzeug im Frontbereich erheblich beschädigt wurde, entfernt sich der Unfallverursacher vom Verkehrsunfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten Folge zu leisten und begeht dadurch eine Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

i.A. Richter

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell