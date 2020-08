Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar für den Zeitraum Sa, 29.08.2020, 12:00 Uhr bis So, 30.08.2020, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Samstag, 29.08.2020

Straßenverkehrsgefährdung / Verkehrsunfall

Am Samstag Nachmittag, gegen 14:50 Uhr, wird der Polizei ein verkehrswidriges Verhalten einer Pkw-Fahrerin gemeldet. Sie habe auf der Bundesstraße 241 von Clausthal-Zellerfeld nach Goslar trotz bestehenden Überholverbotes zwei andere Fahrezuge in riskanter Weise überholt. Bei einem Überholvorgang kommt es zu einer seitlichen Berührung mit dem Überholten, der daraufhin die Polizei verständigt. Am Ortseingang Goslar können beide Fahrzeuge von der Polizei gestellt werden. Die 58jährige Verursacherin aus Clausthal-Zellerfeld muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und der Verursachung eines Verkehrsunfalles verantworten.

-/-

