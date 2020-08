Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom 31.08.20

Goslar (ots)

Ort: 38690 Goslar, Vienenburger See Zeit: 31.08.20, 12.13 h

Zur Einsatzzeit meldeten mehrere Bürger, dass eine Person offensichtlich mit einem Boot gesunken sei und nun um Hilfe rief. Nach Eintreffen an der Einsatzstelle wurde mittig des Vienenburger Sees eine Person ausgemacht, welche sich an einem teilweise gesunkenem Boot festhielt. Eine weitere Person schwamm, so erklärten anwesende Zeugen, auf den Hilfesuchenden zu, um ihm Hilfe zu leisten. Die derweil eingetroffene freiwillige Feuerwehr aus Vienenburg liess am Ostufer das feuerwehreigene Rettungsboot "Grisu" zu Wasser, um den Personen zur Hilfe zu eilen. Zunächst wurden die Personen gerettet und nachfolgend das Boot, eine Art Kajak, geborgen. Offensichtlich sind beide Personen unverletzt geblieben. Dennoch verbrachte der Rettungsdienst den Gekennterten zum Krankenhaus zur Untersuchung. Warum das Boot des 30 jährigen Schladeners kenterte, konnte noch nicht ermittelt werden. Herauszuheben ist das umsichtige Verhalten des Mannes aus Goslar, welcher dem Hilfesuchenden umgehend zur Rettung entgegenschwamm und der Feuerwehr Vienenburg für ihren schnellen Bootseinsatz.(TG)

