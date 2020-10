Kreispolizeibehörde Borken

Ahaus - Enkeltrick erfolglos

Kreis Borken / Ahaus (ots)

Rechtzeitig Verdacht geschöpft hatte am Freitagmorgen eine Seniorin aus Ahaus-Alstätte. Ein noch unbekannter Betrüger hatte sie angerufen und versucht, sich als Enkel der Frau auszugeben. Diese fiel nicht darauf herein, woraufhin der Betrüger das Gespräch beendete.

Es ist leider damit zu rechnen, dass die dreisten Betrüger am heutigen Tag bzw. in den kommenden Tagen ihr Unwesen fortsetzen werden, so dass die Polizei weiterhin zu Vorsicht rät. Die Betrüger rufen überwiegend Seniorinnen und Senioren an. Angehörige und Bekannte der potenziellen Opfer können hier wichtige Aufklärungsarbeit leisten und Verhaltenstipps geben.

Hinweise und Tipps finden Sie auch hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

