Für die nächsten Monate werden Brötchen in den Filialen der Bäckerei Mensing in eine besonders bedruckte Tüte verpackt. "Lass Dich mal sehen! Denn Sichtbarkeit schafft Sicherheit!" steht nun auf 200.000 Papierbeuteln. In 16 Filialen, über das gesamte Kreisgebiet verteilt, wird diese Botschaft der Unfallprävention transportiert. Heike Kormann, Leiterin der Verkehrsunfallprävention / Opferschutz bei der Kreispolizeibehörde Borken, hatte die Idee zu dieser ungewöhnlichen Aktion. In kurzer Zeit wurden das Design, der Slogan und ein Kooperationspartner gefunden. Heute fand die Auftaktveranstaltung in Ramsdorf statt. Dr. Kai Zwicker dankte Stephan Mensing, Inhaber des Bäckereibetriebes, für die Unterstützung bei der Verkehrssicherheitsarbeit. Dem Dank schlossen sich der Leitende Polizeidirektor Bernd Schünke, Heike Kormann und Holger Hanné, als Vertreter der Direktion Verkehr, an. Details der Aktion sind der Rede des Landrats zu entnehmen, die als Anhang dieser Meldung beigefügt ist.

