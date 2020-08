Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach unbekannter Täterin

Trier (ots)

Nachdem Unbekannte am 1. August zwischen 10 und 10:30 Uhr in einem Supermarkt in Traben-Trarbach eine Geldbörse entwendeten, wurde eine dabei erlangte EC-Karte wenig später an einem Geldautomaten verwendet.

Ca. eine halbe Stunde nach dem Diebstahl verwendete eine junge Frau die zuvor gestohlene Karte an einem Bankautomaten. Hierbei wurde sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Unbekannte ist schätzungsweise zwischen 18 und 25 Jahren alt, 165-168cm groß schlank und dunkelhaarig.

Die Polizeiwache Traben-Trarbach bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täterin geben können, sich unter 06541/6270 oder bei der Polizeiinspektion Zell unter 06542/9867-0 zu melden.

Weitere Informationen und Bilder der Gesuchten finden Sie unter

https://s.rlp.de/ZMd3i

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell