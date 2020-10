Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen aus Fahrzeug geworfen

Gronau (ots)

Mittels einer Wärmebildkamera konnten Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams in Gronau auf der Bundesstraße 54 zuvor aus einem Fahrzeug geworfene Drogen finden. Die in kleinen Tütchen verpackten Substanzen in geringer Menge hatten zwei Ahlener am Montagabend aus dem Fahrzeug geworfen, als die Beamten aus einem zivilen Polizeifahrzeug Anhaltezeichen gaben. Nun erwartet die beiden 28-Jährigen ein Strafverfahren. Die Drogen wurden sichergestellt.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

