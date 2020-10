Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 5 Verletzte bei Verkehrsunfall

Grefrath (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei PKW verletzten sich fünf Personen, davon zwei lebensgefährlich.

Gegen 18:06 h befuhr ein 40jähriger aus Grefrath gemeinsam mit seinem 2 Jahre alten Sohn die B509 aus Richtung Viersener Straße in Richtung Flughafen. Kurz hinter der Kreuzung B509/Bahnstraße geriet er aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß mit zwei entgegenkommenden PKW zusammen. Hierbei verletzte sich der 40jährige lebensgefährlich ebenso wie ein 71jähriger Grefrather. In dessen Auto befand sich noch ein 21jähriger, der schwer verletzt wurde. In einem dritten beteiligten Auto saß eine 25jährige aus Kempen, auch sie verletzte sich schwer. Der 40jährige und der 71jährige mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden./mikö (916)

