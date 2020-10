Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Versuchter Kioskeinbruch - drei Täter flüchten

Brüggen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden Einsatzkräfte der Polizei zur Roermonder Straße nach Brüggen gerufen. Gegen 23.20 Uhr hatte ein Anwohner drei Jugendliche beobachtet, die versuchten, in einen Kiosk auf der Roermonder Straße einzubrechen. Das Trio hatte versucht, mit einer Stange die Eingangstür aufzuhebeln. Als die Einbrecher den Zeugen bemerkten, flüchteten alle drei in Richtung Westring. Alle drei Täter sind etwa 1,80 Meter groß, zwei von ihnen trugen graue Kapuzenjacken. Hinweise auf die Einbrecher erbittet die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (914)

