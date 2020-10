Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Polizei nimmt Handtaschendieb fest - U-Haft angeordnet

Nettetal (ots)

Am Sonntag, 04.10.2020 gegen 18.20 Uhr, wurde einer 54-jährigen Frau aus Kaldenkirchen auf der Kehrstraße die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen. Der Dieb flüchtete zu Fuß in Richtung Brigittenstraße. Ein Zeuge, der auf den Diebstahl aufmerksam geworden war, nahm zunächst die Verfolgung auf, verlor den Täter im Bereich des Marktplatzes aus den Augen. Er informierte die Polizei und konnte den Dieb gut beschreiben. Mehrere Streifenteams der Polizei fahndeten nach dem Täter. Eine Zivilstreife bemerkte wenig später in der Kaldenkirchener Innenstadt einen verdächtigen Mann, auf den die Beschreibung passte. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest, in unmittelbarer Nähe fanden sie das Mobiltelefon der 54-Jährigen, welches sich in der Handtasche der Kaldenkirchenerin befunden hatte. Die Tasche selbst hatte der Dieb zuvor in einen Vorgarten auf der Brigittenstraße geworfen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Deutschen, der keinen festen Wohnsitz hat. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde der Mann am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft auf Antrag der Staatsanwaltschaft anordnete. Die Ermittler prüfen nun, ob der 20-Jährige möglicherweise auch für mehrere Raubdelikte in Kaldenkirchen verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an. /wg (911)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell