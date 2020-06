Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

TUT) Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte (09.06.2020)

Aldingen (ots)

Am Dienstagnachmittag meldete sich eine 83-jährige Rentnerin bei der Polizei und berichtete, vor einigen Tagen am Abend gegen 22.30 Uhr durch einen unbekannten Mann angerufen worden zu sein, der sich als Polizeibeamter ausgegeben und mitgeteilt habe, dass es in ihrer Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Offensichtlich versuchte der Anrufer herauszukriegen, ob die Geschädigte Wertgegenstände in ihrem Haushalt aufbewahrt.

Die Rentnerin ließ sich nicht täuschen. Ihr ist kein Schaden entstanden. Beim Polizeirevier Spaichingen erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Unbekannt wegen versuchten bandenmäßigen Betrugs.

