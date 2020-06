Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen

TUT) Arbeitsunfall auf der Baustelle eines Einfamilienhauses (09.06.2020)

Denkingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 59 Jahre alter Mitarbeiter eines Bauunternehmers, der am Dienstagvormittag gegen 08.15 Uhr bei Bauarbeiten auf der Baustelle des Neubaus eines Einfamilienhauses in der Geschwister-Scholl-Straße etwa fünf Meter tief in einen Treppenschacht stürzte.

Der Verunglückte wurde auf der Baustelle durch einen Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst in eine Unfallklinik gebracht, wo er in stationäre Behandlung genommen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Bauarbeiter auf eine als Gerüstboden dienende Schaltafel, die nicht vollständig auf den darunter liegenden Holzbalken aufgelegt war, weshalb es zu dem Absturz kam.

Das Polizeirevier Spaichingen leitete Ermittlungen zur Unfallursache und zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften ein.

