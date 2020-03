Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Gästetoilette verbarrikadiert

Kaiserslautern (ots)

Ein 38-Jähriger wollte am Mittwoch eine Arztpraxis in der Innenstadt nicht verlassen. Der Mann hatte sich in der Gästetoilette verbarrikadiert. Der mehrfachen Aufforderung, diese und die Praxisräume zu verlassen, befolgte der Mann nicht. Erst als Zeugen die Polizei verständigten, kam der Mann heraus. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ein. |erf

