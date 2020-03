Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brennende Flasche in Hof geworfen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in den Hof eines Anwesens in der Straße Am Stophelspfad eine Flasche mit brennender Flüssigkeit geworfen. Die Flasche ging zu Bruch und ein kleines Feuer entflammte, das eine Hausfassade in Mitleidenschaft zog. Anwohner löschten die Flammen. Wer die Flasche warf ist nicht geklärt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

