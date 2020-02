Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Radfahrer stark alkoholisiert

Werlte (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 03:30 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer, der die Marktstraße in Werlte in auffälliger Schlangenlinie befuhr, von der Polizei Werlte angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 21-Jährige stark unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,99 Promille. Im Krankenhaus Sögel wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

