Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Scheune in Brand

Nordhorn (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag geriet aus noch unbekannter Ursache ein Teil einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße Kohdiek in Brand. Nach Alarmierung der Nordhorner Feuerwehr brachte diesen den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

