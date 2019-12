Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht auf Tankstelle

Rees (ots)

Am Montag (16. Dezember 2019) gegen 15.15 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer auf dem Tankstellengelände am Grüttweg einer 72-jährigen Reeserin ins Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die 72-Jährige fuhr in ihrem schwarzen Peugeot gerade an, als der Unbekannte von rechts gegen ihren Peugeot fuhr.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sollen sich bitte bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

