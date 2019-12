Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar- Brand in zwei Bushaltestellen

Kalkar-Neulousiendorf (ots)

Am Mittwoch (18. Dezember 2019) zwischen 22.15 Uhr und 22.30 Uhr brannten in zwei Bushaltestellenhäuschen die Sitzbänke. Der erste Brand wurde an der Bushaltestelle an der Neulouisendorfer Straße Ecke Totenhügel, der zweite Brand an der Bushaltestelle Spierheide Ecke Wüldersweg festgestellt. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen machen können. Zeugen sollen sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 melden. (as)

