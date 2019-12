Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Öffentlichkeitsfahndung nach Bandendiebstahl

Wer kennt diese Männer?

Rees-Millingen (ots)

Am 31.10.2019, um 04:11 Uhr, erhielt der Eigentümer eines Supermarktes an der Hauptstraße eine telefonische Mitteilung über eine Alarmauslösung in seinem Geschäft. Als er gegen 04:40 Uhr vor Ort eintraf, stellte er einen Einbruch und den Diebstahl von Zigaretten in unbekannter Höhe fest. Auf dem Überwachungsvideo konnten drei männliche Tatverdächtige gesichtet werden. Die Bilder sind unter diesem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/rees-bandendiebstahl Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer auf den Bildern oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

