Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

19-Jähriger schwer, 20-Jähriger leicht verletzt

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (18. Dezember 2019) gegen kurz vor Mitternacht war ein 19-Jähriger aus Emmerich mit seinem Audi A3 auf der Hoynckallee in Richtung Kuckucksdahl unterwegs. Mit im Wagen saß sein 20-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Emmerich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi kollidierte daraufhin frontal mit einem Baum am Straßenrand. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 19-Jährige schwer, er wurde zur stationären Weiterbehandlung in eine Klinik gebracht. Auch der 20-Jährige verletzte sich, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. (cs)

