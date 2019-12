Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Schwarzer Opel Astra beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (18. Dezember 2019) gegen 07.20 Uhr kam es auf der Seufzerallee zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 48-jähriger Emmericher fuhr in seinem Opel Astra die Seufzerallee in Richtung Amtsgericht entlang, als ihm ein PKW entgegen kam und sich die Außenspiegel berührten. Der Emmericher fuhr rechts ran, der andere Fahrzeugführer fuhr weiter. Hinweise zum unbekannten Fahrzeug, das einen beschädigten linken Außenspiegel hat, und zum Fahrer bitte die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

