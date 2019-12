Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse gestohlen

Halver (ots)

Einer 83-jährigen Halveranerin wurde beim Einkauf im Bereich der Hagener Straße (gestern in der Zeit von 12.10 bis 13.30 Uhr) ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Hier der erneute Appell der Polizei: Achten Sie - insbesondere in der Vorweihnachtszeit - auf Ihre Wertgegenstände. Bieten Sie Dieben keine optischen Anreize und verstauen Sie ihre Geldbörsen oder Smartphones immer so, dass es Dieben nicht leicht gemacht wird. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Halver erwünscht.

