Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Zimmerbrand verläuft glimpflich

Herzlake (ots)

Gestern Abend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Eichenstraße alarmiert. Dort kam es in einem Zimmer im Obergeschoss eines Wohnhauses zu einem Brand. Eine in einem Kunststoffpflanztopf entsorgte Zigarette verursachte dabei eine starke Rauchentwicklung. Zimmerdecke und Wände wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand schnell unter der Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Haselünne und Herzlake waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort.

