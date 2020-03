Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit hohem Sachschaden

Schwedelbach - Kreis Kaiserslautern (ots)

Auf der Landstraße 369 zwischen Schwedelbach und Kollweiler ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen.

Eine 25-Jährige war mit ihrem Golf in Richtung Kollweiler unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihr ein BMW entgegen. es kam zum Zusammenstoß. Als die Streife an der Unfallstelle eintraf, gaben die Fahrerinnen der beiden Autos an, die jeweils andere sei zu weit links gefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Fahrerin des Golfs wurde von den Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dort gab sie später an, keine Verletzungen zu haben. Die 35-jährige BMW-Fahrerin blieb ebenfalls unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Landstraße 369 für etwa eine Stunde voll gesperrt. |mhm

