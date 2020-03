Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Tresor - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben am Mittwoch in der Wormser Straße einen Tresor aus einem Mehrfamilienhaus geschleppt. Die Diebe brachen am Vormittag in die Wohnung eines 68-Jährigen ein. Gewaltsam öffneten sie die Tür des Appartements, das sich in einem Obergeschoss des Mehrfamilienhauses befindet. Sie stahlen einen sogenannten Würfeltresor mit Wertsachen. Zeugen beobachteten zwei verdächtige Männer. Einer von ihnen habe einen schweren Gegenstand, versteckt unter einer Jacke, aus dem Haus getragen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise. Wem sind am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 11 Uhr zwei Männer im Bereich der Wormser Straße aufgefallen? Wer hat verdächtige Fahrzeuge beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

