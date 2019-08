Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Rollerfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Wie bereits am 14. August berichtet, ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Wilhelm-Frank-Straße in Bad Mergentheim ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 84-jähriger Rollerfahrer schwere Verletzungen davon trug. Ein LKW-Fahrer fuhr mit seinem Laster rückwärts aus einer Seitenstraße und übersah hierbei offensichtlich den Rollerfahrer. Der 84-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus und erlag dort am 17. August seinen schweren Verletzungen.

