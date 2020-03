Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 70-Jähriger beraubt

Kaiserslautern (ots)

Ein 70-jähriger Mann ist vor seiner Wohnung im Geranienweg von einer Bekannten angesprochen und beraubt worden.

Die Frau wollte sich zunächst Geld wechseln lassen. Als der Senior Kleingeld aus seiner Jackentasche holte, bat ihn die 33-Jährige, ihr das Geld bis zum nächsten Tag zu leihen. Das verweigerte ihr der Mann, drehte sich um und ging in Richtung Wohnungstür.

Die Tatverdächtige versetzte dem Opfer einen Stoß, so dass der 70-Jährige zu Boden stürzte. Die Frau griff in die Jackentasche des Geschädigten, nahm einige Euro-Stücke an sich und flüchtete.

Der Senior erlitt eine Rippenverletzung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf die Tatverdächtige kommt eine Strafanzeige wegen Raubes zu. |mhm

