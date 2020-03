Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtasche aus Pkw gestohlen

Otterberg (ots)

Die Unvorsichtigkeit einer 22-jährigen Autofahrerin hat ein Dieb am Dienstagabend im Neuweg ausgenutzt.

Die junge Frau ließ ihre Handtasche im Fußraum des Beifahrersitzes in ihrem geparkten Pkw zurück. Der Täter schlug die Seitenscheibe des Opels ein, griff nach der Handtasche und entkam unerkannt. Neben persönlichen Dokumenten befand sich auch die Bankkarte der Geschädigten in der Tasche. Wenig später hob der Unbekannte an einem Geldautomaten einen vierstelligen Bargeldbetrag vom Konto der 22-Jährigen ab.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |mhm

