Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf Warnanhänger aufgefahren

Mehlingen Kapiteltal - Kreis Kaiserslautern (ots)

Ein 47-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag mit seinem Lkw auf der Landstraße 401 von Kaiserslautern kommend in Richtung Mehlingen gefahren. An der Einfahrt zum Kapiteltal stand ein Fahrzeug der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), das mit einem Warnanhänger auf das hohe Verkehrsaufkommen hinwies. Der Lkw-Fahrer übersah das Fahrzeug und fuhr auf den Anhänger auf. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Warnanhänger mitsamt seinem Zugfahrzeug etwa 30 Meter vorwärts geschoben wurde.

Der Transporter des ZAK war nicht besetzt. Der 47-Jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Anhänger wurde komplett zerstört. Der Schaden beträgt mindestens 10.000 Euro. Auch an den beiden anderen Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. |mhm

