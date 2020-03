Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Metalldiebe in der Liebigstraße

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben sich Unbekannte Zugang auf das Gelände der Stadtwerke Kaiserslautern und der Pfalzwerke verschafft.

Die Täter schnitten dazu mehrere Maschendrahtzäune auf und gelangten so auf die Betriebshöfe in der Liebigstraße. Sie entwendeten etwa 300 Kilogramm Kupferkabel und zwei Kupferschienen eines Anhängers. Ihre Beute schafften die Diebe zu einem Feldweg entlang der Bahngleise. Dort luden sie das Metall in ein Fluchtfahrzeug und entkamen unerkannt. Hinweise auf die Täter oder das benutzte Auto liegen nicht vor.

Die Polizei sicherte Beweismittel und sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen Montag, 15.15 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |mhm

