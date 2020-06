POL-KN: (Landkreis Konstanz) Falschgeld im Umlauf - Zeugen gesucht (05.06.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Gleich zwei Mal tauchten im Landkreis Konstanz gefälschte 20 Euro Banknoten auf. Vermutlich ein und dieselbe Täterin sprach am Freitag letzter Woche zwei Personen an und bat diese ihren 20 Euro-Schein zu wechseln. Im ersten Fall wurde eine 54-jährige Frau in der Scheffelstraße in Singen gegen 12.30 Uhr gebeten, den 20-Euro-Schein zu wechseln, um Zigaretten aus einem Automaten holen zu können. Die Geschädigte nahm den falschen 20-Euro Schein an sich und wechselte diesen der Unbekannten. Kurze Zeit später um 16 Uhr fiel ein 37-jähriger Mann darauf hinein. Er wurde in der Poststraße in Radolfzell von einer Frau angesprochen, die ihn bat, den Schein zu wechseln, um Kleingeld für den Fahrkartenautomat zu haben. In beiden Fällen fiel den Geschädigten erst später auf, dass es sich um einen gefälschten Schein gehandelt hatte und informierten die Polizei. Im Fall Singen wird die Unbekannte wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, 175-185 cm groß, schlank, dunkelblonde glatte Haare, mitteleuropäisches Aussehen, bekleidet war sie mit einer dunklen Weste, darunter ein T-Shirt, einer blue Jeans und Sneakers. Im Fall Radolfzell wurde die Frau wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, 17-20 Jahre alt, dunkelblonde, schulterlange Haare, sehr schlank, sprach deutsch mit Akzent. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich beim Inverkehrbringen von Falschgeld nicht um ein Kavaliersdelikt handelt, sondern um ein Verbrechenstatbestand. Dieser wird mit einer Mindestfreiheitsstraße von einem Jahr geahndet. Personen, die Hinweise zu der unbekannten Frau geben können oder selbst Opfer geworden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen.

