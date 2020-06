Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Roter Honda Civic entwendet (05.06.2020)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Autodiebstahl, der bereits am vergangenen Freitagmittag gegen 12.30 Uhr in der Fritz-Arnold-Straße begangen wurde. Ein unbekannter Mann entwendete einen nicht zugelassenen roten Honda Civic älteren Baujahrs vom Hof eines Abschleppdienstes. Am Auto waren keine Kennzeichenschilder angebracht und ein Vorderreifen war fast luftleer. Der Polizei liegt vom Tatverdächtigen folgende Beschreibung vor: etwa 175 cm groß, ca. 25 Jahre alt, hat schwarze Haare, die zur Seite gegelt waren und trug einen schwarzen Vollbart. Der Mann war mit einem schwarzen Kapuzenpulli mit Reißverschluss und einer schwarze Hose bekleidet. Die Polizei vermutet, dass er das nur bedingt fahrtaugliche Auto möglicherweise nicht weit vom Tatort entfernt abgestellt hatte. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Autos oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

