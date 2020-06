Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Arbeitsunfall (09.06.2020)

Singen-Überlingen (ots)

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 52-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall, der sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf einer Baustelle in der Singener Straße ereignet hat. Als der Arbeiter Haltegurte löste, kippten zwei etwa 450 kg schwere Fensterelemente und fielen ihm auf den Brustkorb. Der 52-Jährige konnte befreit, musste jedoch notärztlich versorgt werden. Ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell