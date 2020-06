Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Angebranntes Essen (09.06.2020)

Konstanz (ots)

Aufgrund eines ausgelösten Brandmelders wurden die Freiwillige Feuerwehr Konstanz, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Dienstag gegen 23.45 Uhr in die Friedrichstraße alarmiert. Da der Bewohner der betreffenden Wohnung auf lautes Klopfen und Klingeln nicht öffnete und bereits Rauch aus der Wohnung quoll, öffnete die Feuerwehr die Türe und rettete den eingeschlafenen 54-jährigen Mann. Wie sich vor Ort schnell herausstellte, hatte der Bewohner sein Essen auf dem Herd vergessen und anbrennen lassen. Durch die dabei entstandene Rauchentwicklung löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Der Mann blieb unverletzt, in der Küche entstand lediglich geringer Sachschaden. Nach ein paar Stunden konnte der 54-Jährige wieder in seine Wohnung zurückkehren.

