Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Einbrüche in Häuser - in einem Fall wird ein Pkw unbefugt genutzt und in der Nachbarschaft abgestellt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 07.04.2020, gelangten Unbekannte in ein Reihenhaus im Swinemünder Weg und entwendeten dort u.a. einen Fahrzeugschlüssel. Mit diesem Schlüssel stiegen sie in einen auf dem Parkplatz Steinstraße/Rostocker Straße abgestellten roten Pkw Nissan QASHQAI und fuhren mit diesem Fahrzeug, um den Pkw in der Nähe der Nachbarschaft in der Klinkerstraße, Höhe Hausnummer 2 wieder abzustellen. Der Fahrzeugschlüssel blieb stecken. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass in dem Bereich gegen 04:35 Uhr verdächtige Geräusche gehört wurden, so dass die Tatzeit eingegrenzt werden könnte. In der gleichen Nacht gelangten Unbekannte im Bernauer Weg in ein Wohnhaus und entwendeten dort einen Auto- und einen Haustürschlüssel, sowie einen Reisepass. Nach jetzigem Sachstand kam es zu keiner unbefugten Fahrzeugnutzung, jedoch fehlen die Schlüssel nach wie vor. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die in der Nacht in den Bereich Verdächtiges gehört oder bemerkt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

